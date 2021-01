Bayer in CureVac združila moči pri razvoju cepiva za koronavirus

V razvoju in proizvodnji cepiva proti covidu-19 sta moči združili nemški farmacevtski podjetji Bayer in CureVac. V skladu z dogovorom bo imel CureVac, ki je decembra začel tretjo fazo testiranja svojega cepiva, dostop do Bayerjevih strokovnih virov in vzpostavljene infrastrukture, sta danes sporočili podjetji.