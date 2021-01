Turčija je prejšnji četrtek začela kampanjo cepljenja s kitajskim cepivom CoronaVac. V torek je minister za zdravje Fahrettin Koca označil napredek Turčije za enega najhitrejših na svetu.

Za primerjavo je Francija od konca decembra do torka cepila okoli 585.000 ljudi.

V Turčiji je tako doslej prvi odmerek cepiva prejelo več kot odstotek prebivalstva. Sprva so cepili zdravstvene delavce, sedaj pa vse, ki so starejši od 80 let.

Turčija je sklenila pogodbo za 50 milijonov odmerkov cepiva, vendar bo do konca meseca prejela le tri milijone odmerkov, zaradi česar se bo verjetno tempo cepljenja upočasnil.

V Turčiji so doslej potrdili skoraj 2,4 milijona okužb z novim koronavirusom, od tega je umrlo 24.328 ljudi.