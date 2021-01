Učinkovitost se je sicer razlikovala glede na geografska območja. Zaščita pred zmernimi in hujšimi oblikami covida-19 je bila v ZDA 72-odstotna, v Latinski Ameriki 66-odstotna, v Južni Afriki, kjer je razširjena bolj nalezljiva južnoafriška različica virusa, pa 57-odstotna, so sporočili iz skupine.

Proti hujšim oblikam covida-19 pa cepivo v povprečju nudi 85-odstotno zaščito, so zapisali v sporočilu za javnost na svoji spletni strani.

Izvršni direktor skupine Alex Gorsky je izrazil ponos, da so dosegli ta pomemben mejnik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Johnson & Johnson naj bi kmalu v ZDA vložil zahtevo za odobritev pogojnega dovoljenja za promet s cepivom. Po neuradnih informacijah pa naj bi sredi februarja pri Evropski agenciji za zdravila (Ema) zaprosil za pogojno dovoljenje za promet s cepivom tudi v Evropski uniji.

Z ZDA ima dogovor o dobavi 100 milijonov odmerkov cepiva do konca junija, z EU pa do konca leta o dobavi okoli 200 milijonov odmerkov cepiva, skupno pa za 400 milijonov odmerkov. Prve odmerke naj bi v EU dostavili po juniju, poroča AFP.

Cepivo Johnson & Johnson je osnovano na enem odmerku adenovirusa, ki je prilagojen tako, da se ne more več množiti, v kombinaciji z delom novega koronavirusa. Enako tehnologijo je Johnson & Johnson uporabil pri cepivu proti eboli. To cepivo se hrani pri temperaturi med dve do osem stopinj Celzija, na ta način pa ostane stabilno najmanj tri mesece.

Prav to je tudi njegova logistična prednost pred cepivoma Pfizerja in Moderne, ki sta mRNK cepivi in ju je treba hraniti pri zelo nizki temperaturi.