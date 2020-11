Najbolj opazna novost novega iphona 12 je sprememba dizajna. To pozdravljamo, Applu pa se je novost tudi posrečila. Kljub temu razmerje stranic ostaja 19,5:9. Današnji androidni standard je 20:9 oziroma 21:9 pri Sonyjevih filmofilskih mobilnikih. Apple je ohranil obrobo in zajeten frufru na čelu zaslona, kjer sta prednja kamera in tipalo za odklepanje naprave s prepoznavo obraza. To deluje odlično tudi v popolni temi, a je povsem neuporabno, ko na obraz nataknemo masko. Ker tipala za prstne odtise ni, boste zunaj za zdaj obsojeni na vtipkavanje kode. Ne glede na to je Apple z vrnitvijo k ploskemu dizajnu z iphona 4 napravo oblikovno vrnil na pravo pot.

Prednja in hrbtna stran iphona 12 sta stekleni, medtem ko je ploščato stransko ohišje, ki povezuje zaslon in hrbtišče, iz kovine. Pri iphonu 12 pro, ki smo ga imeli na testu, gre za jeklo, medtem ko je pri osnovni različici iphona 12 ohišje iz aluminija. Matirana steklena hrbtna stran s postavitvijo treh kamer, ki so dobile vsaka svoj krog in samostojno izboklino, ter ploščato jekleno ohišje dajeta napravi prefinjen videz, je pa jekleno ohišje hkrati pravi magnet za prstne odtise. Poleg tega tudi drsi nekoliko bolj, kot bi si želeli. V roki kljub temu sedi zelo udobno. Telefon je kompakten, visok 146,7 milimetra in širok 71,5 milimetra. Gotovo bo privlačen tudi tistim, ki se pritožujejo nad pretirano velikostjo današnjih pametnih telefonov. Brez težav se bo skril v skoraj vsak žep. Diagonala naprave s 15,5 centimetra (6,1 palca) je vseeno prevelika, da bi s povprečno dlanjo lahko s palcem dosegli vse kote na zaslonu.

Zaslon ni velik, baterija je manjša Kompakten telefon pa pomeni tudi kompakten zaslon. Ker Apple še naprej vztraja pri frufruju in ker tudi ploske zaslone, ki se ne ovijajo prek robov prednje strani, opremljajo z okoli 3 milimetre debelo obrobo, se ob neposrečenem razmerju strani uporabna površina zaslona za gledanje videov zelo skrči. Že zaradi obrobe je resnična diagonala zaslona okoli 148 milimetrov (5,8 palca). Ob gledanju televizijskega formata je diagonala slike samo še 130 milimetrov (5,1 palca), ob gledanju filmov 140 milimetrov (5,5 palca), če film raztegnete prek 8-milimetrskega frufruja, pa dobite (zaradi ostrejšega kota) diagonalo 150 milimetrov (5,9 palca), pri čemer je pod sliko in nad njo 8 milimetrov debele obrobe oziroma maske. Ločljivost sicer odličnega OLED-zaslona s HDR-podporo je 2532x1170 z gostoto 460 pik na palec (ppi). Delovanje naprave je brezhibno. Mobilnik poganja zelo zmogljiv procesor a14 bionic, ki bi moral zadostiti za še mnogo let. Čeprav uradnega podatka o tem ni zaslediti, naj bi naprava premogla še 6 GB delovnega spomina, prostor za shranjevanje pa se začne pri 128 GB. Nekoliko se je skrčila baterija, ki premore le še 2815 miliamperskih ur (mAh). Učinkovitejši procesor ublaži udarec, kljub temu bo avtonomija naprave nekoliko slabša od lanskega iphona 11 pro. Bo pa vseeno zadoščala za dan zmerne uporabe. Za slovenskega uporabnika zanimiva novost je tudi podpora 5G, s katero pa Apple nekoliko pretirava. Kot smo zapisali v testu pokritosti s 5G v Ljubljani, iphone 12 pro pravi, da imate povezavo 5G tudi tedaj, ko je zares nimate. Med novostmi, ki jo je hitro mogoče spregledati, pa je magnetno hrbtišče. V prvi vrsti koristi brezžičnemu polnjenju, je pa šibko magnetnost dela hrbtišča mogoče izkoristiti tudi za druge vrste dodatkov, kot so magnetno držalo za mobilnik v avtomobilu in podobno.