»Finančna konstrukcija za drugi tir je bila zaprta že v proračunu, ki ga je sprejela prejšnja vlada in je enako zaprta v proračunu, ki ga je ta koalicija sprejela prejšnji teden,« je izpostavila predsednica SAB Alenka Bratušek.

Vlada Janeza Janše je po njenih besedah v osmih mesecih uspela uničiti dobro načrtovan projekt in ga postaviti na pot projekta gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. »Vsi razpisi so se zamaknili, kar pomeni, da se je zamaknil terminski načrt. Nezakonito so iz projekta nagnali Kitajce, ki so največji partner Luke Koper,« je poudarila. »So pa uspeli izpeljati en razpis, in sicer za nabavo dveh novih avtomobilov za dva nova člana uprave,« je bila kritična.

Ponovila je, da Madžari in premier Viktor Orban nikakor niso potrebni pri drugem tiru. »S prihodom Orbanovega denarja bo projekt 300 milijonov evrov dražji, poleg tega bodo dobili dostop do morja, v uporabo pa jim bomo dali 30.000 kvadratnih metrov zemljišča, ki ga zelo potrebuje Luka Koper. Če vlada to izpeljala, bo 200 milijonov evrov najdražje posojilo v zgodovini naše države,« je dodala Bratuškova.

»V LMŠ se sprašujemo predvsem, zakaj. Ker to, kar se danes dogaja v državi ... to, s čimer bi se morali ukvarjati, je postavljeno na stranski tir,« je izpostavil poslanec LMŠ Robert Pavšič. Opozoril je na zdravstveno krizo, v kateri smo se znašli, Janševa vlada pa po njegovih besedah odpira projekt, ki je bil pravzaprav zaključen. »Treba bi ga bilo le še izvesti. In spet smo na začetku. Zakaj, kakšne obljube je dal Janša osebno Orbanu in zakaj jih mora plačevati Slovenija s pregrešno dragimi krediti,« je vprašal Pavšič.

Po Pavšičevih besedah v LMŠ v tem postopku vidijo popolno razprodajo države. »Gre za podporo pri ponovni kolonizaciji Slovenije in Balkana, ki jo izvaja Madžarska. Ni samo drugi tir, ni samo Luka Koper, tu so tudi madžarski oklepniki, avtobusna postaja Ljubljana, nezakonito financiranje medijev v Severni Makedoniji,« je dejal in dodal, da so parlament in poslanci postavljeni pred izziv, kako zaustaviti to norijo.