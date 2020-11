Postaja za okras in sanje o hitrih vlakih

Marsikoga bo presenetil podatek, da se o poglobitvi železnice v Ljubljani, o kateri naj bi se na zadnjem sestanku dogovorila ljubljanski župan Zoran Janković in premier Janez Janša, razpravlja že skoraj sto let. Poglobitev naj bi ljubljanskemu mestnemu svetu leta 1929 prvi predlagal občinski svetovalec dr. Jerič, a njegova zamisel sprva ni naletela na razumevanje oblastnikov. Kljub temu si je v strokovnih vodah hitro pridobil številne somišljenike, ki so v naslednjih letih projekte pripeljali tako daleč, da nekateri celo domnevajo, da bi bili uresničeni, če ne bi vmes posegla druga svetovna vojna. Z zgodovino poglobitve železnice v Ljubljani oziroma umeščanja ljubljanskega železniškega vozlišča bi lahko napolnili še nekaj časopisnih strani, a naj bo dovolj, če napišemo, da to vprašanje po skoraj stotih letih še vedno ni rešeno.