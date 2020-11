Vladna namera o sodelovanju z Madžarsko odpira vrsto dilem: Madžarska bi za 45 let postala koncesionarka kritične infrastrukture v Sloveniji. Do dobička družbe 2TDK bi bila upravičena, četudi razen osnovnega vložka ne bo prispevala k odplačevanju približno 12 milijonov evrov operativnih stroškov in 32 milijonov evrov stroškov obresti, ki jih bo moral v času gradnje plačevati 2TDK. (Foto: Jaka Gasar)