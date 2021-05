Predlog novele zakona o drugem tiru je v obravnavo DZ predložila skupina osmih poslancev s prvopodpisanim Matejem T. Vatovcem (Levica). Ta je spomnil, da je pogajanja z Madžarsko začela vlada Mira Cerarja, nato pa je infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek v vladi Marjana Šarca odločila finančno konstrukcijo zapreti brez sodelovanja zalednih držav.

»Tretjega marca lani je mandat za sestavo nove vlade dobil prijatelj madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana Janez Janša in manj kot mesec po prisegi so se že začeli indici o tem, da se bodo pogajanja z Madžarsko ponovno začela in da je ponovno v igri scenarij, po katerem bi tuje države vstopale v lastniško strukturo podjetja 2TDK,« je opozoril Vatovec in pobudo o sodelovanju s sosednjo državo označil za čisto norost in nesmisel. »Vložek 200 milijonov evrov, ki bi ga ta tuja država prinesla, bi moral 2TDK odplačevati v času sklenjene pogodbe, ob tem pa bi ji moral izplačevati tudi del dobička,« je poudaril in dodal, da bi Madžari poleg tega dobili še najmanj 30.000 kvadratnih metrov kapacitet v Luki Koper.

Mihelič: Sodelovanje predvideno zgolj kot možnost Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Aleš Mihelič je na drugi strani izpostavil, da zakon o drugem tiru podrobno določa pogoje za sodelovanje družbenikov. »To sodelovanje je predvideno zgolj kot možnost, za uporabo te možnosti pa morajo biti obvezno izpolnjeni zakonsko določeni pogoji. Namen ureditve torej ni široko odpiranje vrat tujim naložbam v drugi tir, temveč se natančno regulirajo pogoji finančnega sodelovanja,« je povedal. Če bi se ob strogih pogojih sodelovanja vendarle pojavil zainteresiran vlagatelj, pa bi bilo po Miheličevem mnenju negospodarno in neodgovorno, če takšne priložnosti ne bi vsaj preverili z vidika interesa Slovenije, njenih državljanov in javnih financ. Pomen drugega tira, ki je pomemben za Luko Koper, je danes v Bruslju izpostavil tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Kot je dejal, Luka ni strateškega pomena le za Slovenijo, ampak tudi za zaledne države. »V luči tega morajo biti zaledne države naši partnerji,« je poudaril in pojasnil, da se s partnerskimi državami ne pogovarjajo zgolj o sodelovanju pri trenutno največjem infrastrukturnem projektu pri nas, temveč tudi o kakršnemkoli dodatnem sodelovanju v Luki Koper. »Obiskal sem že Madžarsko in Slovaško, naslednji teden bomo to temo odprli tudi v Pragi,« je napovedal Vrtovec.

Koalicija in del opozicije na nasprotnih bregovih Koalicija je predlogu novele zakona, ki bi onemogočil sodelovanje zalednih držav pri drugem tiru, ostro nasprotovala. »Strogi pogoji preprečujejo večinsko lastništvo tujega družbenika tako, da v vsakem primeru večinski lastnik ostaja Slovenija,« je dejal Bojan Podkrajšek (SDS). Mojca Žnidarič (SMC) pa je opozorila, da bi novela Slovenijo prikrajšala za potencialno dolgoročno strateško sodelovanje in ji preprečila ugodnejšo porazdelitev finančnih tveganj. S koalicijo se strinjajo tudi v SNS in DeSUS. »Od nas je odvisno, ali bo tovor iz Azije pristal v Trstu, na Reki ali v Kopru. Zato si ni modro zapirati vrat z našimi sosedi, tudi glede morebitnega finančnega sodelovanja v projektu ne, seveda ob naprej znanih pravilih igre,« je dejal poslanec DeSUS Ivan Hršak. V ostalih opozicijskih strankah so povsem drugačnega mnenja. Po besedah Edvarda Pauliča (LMŠ) so sredstva za izgradnjo zagotovljena, medtem ko bi bilo treba finančni vložek Madžarske ne samo vrniti, pač pa ga tudi bistveno preplačati. »V celotni koncesijski dobi bi ob tem madžarska soudeležba pri dobičku znašala kar 270 milijonov evrov,« je opozoril. »Absurdno je, da je SDS leta 2017 goreče nasprotovala sprejemu zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Rušila ga je celo na referendumu. Danes pa sama ta zakon z velikim veseljem izvaja,« je poudaril Miha Kordiš (Levica). Kot je dejal, se ne more se znebiti občutka, da pri celi zgodbi ne gre toliko za posel med Madžarsko in Slovenijo kot za vezano trgovino in lobistične posle med trenutno slovensko in madžarsko vladajočo stranko oziroma z njimi povezanimi podjetji. Novelo podpirajo tudi v poslanski skupini nepovezanih poslancev. Po besedah Janje Sluga je bilo samo vprašanje časa, kdaj in skozi katera vrata bo vlada Janeza Janše znova spustila Madžarsko v projekt drugi tir. »Zakaj riniti v nekaj, kar projekt podraži? Zakaj vpletati Madžare ali kogarkoli drugega, ko pa lahko drugi tir zgradimo sami, in ne le to, sami ga lahko zgradimo ceneje,« pa je sklenila nekdanja infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek (SAB).