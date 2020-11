Premier Janša in minister Gantar merita moči na državnih sekretarjih

Trenja med kabinetom premierja Janeza Janše in ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem zaradi državnih sekretarjev, interna predkongresna bitka v stranki DeSUS med Karlom Erjavcem in Srečkom Felixom Kropetom ter povečana aktivnost koalicije KUL so znanilci stopnjevanja napetosti v slovenski politiki.