Kandidat za predsednika stranke DeSUS Karl Erjavec je v pismu ob kandidaturi opomnil, da Slovenija in stranka DeSUS nista v najboljši formi. Povedal je, da bi bilo zaradi trenutne situacije pomembno, da se stranka po izpeljavi kongresa poenoti in pripravi na prihodnje državnozborske volitve. Ocenil je še, da DeSUS-ov minister Tomaž Gantar svoje delo opravlja odlično, meni pa, da vlada sprejema nekatere pomembne odločitve mimo Gantarjevega mnenja. »Na splošno ta vlada več pozornosti namenja ideološkim temam, spreminjanju medijev in kadrovskim zadevam. To seveda ni dobro in po nepotrebnem razburja večji del slovenske javnosti,« ocenjuje Erjavec. »Prepričan sem, da je bilo vodstvo stranke do teh pojavov preveč tiho in se izgovarjalo, da smo neideološka stranka. Če bom predsednik stranke DeSUS, se bo moj glas slišal in ne bom nikoli tiho.«

Nadaljeval je, da ima vsaka politika svojo ideologijo, tudi stranka DeSUS, ki varuje šibke socialne skupine (upokojence, invalide itd), javno zdravstvo, javno šolstvo, javno televizijo. »Stranka DeSUS je ideološka stranka tudi zato, ker brani pridobitve narodno osvobodilne borbe, in ker nikoli ne bomo dovolili, da bi se spreminjala zgodovina v tem smislu, da so sodelavci fašizma in nacizma odigrali pozitivno vlogo v drugi svetovni vojni,« je še zapisal Erjavec. »Naša ideologija je antifašizem, socialna država, javno zdravstvo, javno šolstvo in naša ideologija ni fašizem, liberalni kapitalizem, privatno zdravstvo in privatno šolstvo. Zato kot kandidat za predsednika stranke močno oporekam vsem tistim, ki trdijo drugače.«

Konkretnejšega načrta, kaj iz programa DeSUS bo zagovarjal, ni predstavil. »Vse te zadeve so zelo jasno zapisane in gre predvsem za to, koliko teh zadev bomo lahko uresničili.« Glavnino pisma pa je posvetil obračunavanju s svojo predhodnico Aleksandro Pivec in kritiki, ki so nagovarjali k menjavi na čelu stranke DeSUS.

Žal mi je, ker sem odprl vrata povzpetnikom Spomnil je, da je v 15 letih vodenja stranke izpolnil cilje, da bo DeSUS vedno parlamentarna stranka in da ne bo najmanjša parlamentarna stranka. Ob enem je priznal, da je tekom svojega dela naredil tudi kakšno napako. Naštel je oddaljenost od stranke, ko je bil minister za zunanje zadeve, in sodelovanje z Zoranom Jankovićem na zadnjih državnozborskih volitvah. »Moja napaka je tudi bila, da smo po zgodovinskem rezultatu, ko smo dobili 10 poslancev, sprejeli v stranko vse, ki so si želeli delovati v stranki. Žal se je kasneje pokazalo, da so mnogi od njih prišli le zaradi uresničevanja lastnih interesov in zaradi povzpetništva,« je med kesanjem Pivčevo zbodel Erjavec. »Nekdanja predsednica je prišla v stranko v letu 2017 in po nekaj mesecih dela v stranki postala državna sekretarka. Po parlamentarnih volitvah leta 2018 je že postala ministrica. Praktično v dveh letih članstva v stranki je postala državna sekretarka in ministrica. Moja napaka je bila, da sem kot predsednik stranke pozabil na tiste, ki so se izkazali z dolgoletnim delom v stranki. Za takšno nepošteno in slabo kadrovsko politiko prevzemam v celoti svojo odgovornost.« Kljub storjenim napakam je Erjavec prepričan, da lahko DeSUS-ovo barko zopet obrne v pravo smer. »Tudi v letu 2005, ko sem prvič postal predsednik stranke, smo bili v podobni situaciji. Tudi takrat smo bili v vladi Janeza Janše, tudi takrat smo bili na dnu vseh javnomnenjskih anket in tudi takrat je bila stranka razklana. Kljub vsem tem težavam smo takrat stranko DeSUS rešili in kasneje pod mojim vodstvom dosegali dobre politične rezultate.« Povedal je, da je bil tedaj ključ do uspeha enotnost in tesna povezanost vodstva stranke, poslanske skupine, organov stranke ter občinskih odborov stranke. Prepričan je, da je to tudi tokrat rešitev, prvi korak v to smer pa je po njegovem mnenju izvolitev vodstva, »ki ne bo ob prvem neurju zapustilo naše barke«. »Tako je naredilo in zapustilo našo barko januarsko vodstvo stranke, žal med njimi tudi še nekateri drugi pomembni funkcionarji stranke,« je dodal. »Nekateri so se res vrnili nazaj na našo barko, ampak šele potem, ko se je valovito morje in neurje pomirilo.«