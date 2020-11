Dom je, kjer je srce. Tako je pred mnogimi leti prepeval večni Elvis Presley. Če vse skupaj preslikamo na situacijo Gorana Dragića, ki je po koncu letošnje sezone v ligi NBA postal prost igralec, lahko rečemo, da pravega dvoma nikoli ni bilo. Njegovo srce leži v Miamiju in tamkajšnjem klubu, s katerim se je v minuli sezoni prebil do velikega finala in pri katerem je preživel zadnje štiri sezone in pol. Čeprav je večkrat poudaril, da bo upošteval tudi druge ponudbe, je bilo mogoče slutiti, da si v resnici želi le eno – podaljšati pogodbo z vročico, pri kateri se je povsem udomačil. To se je pričakovano tudi zgodilo. Moštvo s Floride je 34-letnemu slovenskemu organizatorju igre ponudilo dvoletni dogovor v višini 37,4 milijona dolarjev, ki ga je Ljubljančan hitro sprejel.

Ko so se med prejšnjim tednom po Ljubljani pojavili plakati, ki so jih Dragiću v čast naročili pri Miamiju, ni bilo težko sešteti ena plus ena. A to ni bilo edino presenečenje, ki ga je moštvo s Floride svojemu igralcu pripravilo v sodelovanju s fundacijo Gorana Dragića. Nekdanjega košarkarja Phoenixa in Houstona, ki se je v ZDA vrnil v petek, so okoli hiše čakale številne table z njegovo podobo v dresu Miamija in različnimi napisi. Neverjetna gesta ene najbolj priznanih franšiz v ligi NBA, v kateri Dragića zaradi preteklih dejanj ter košarkarskih in človeških kakovosti izredno cenijo. Celo tako zelo, da menda predsednik kluba Pat Riley po končani karieri Dragića vidi v eni izmed funkcij v klubu.

Pri Dragićevi odločitvi je pomembno vlogo odigral tudi izjemen odnos z Jimmyjem Butlerjem, ki je Ljubljančanu v šali celo zagrozil, da bo prišel v Slovenijo in z njim fizično obračunal, če se bo odločil za drug klub. »Jimmy je neugoden lik. Resnično si ne bi želel, da bi me lovil naokoli,« je na to temo povedal Goran Dragić .

Slovenski organizator igre bo v prvem letu nove pogodbe prejel 18 milijonov, v drugem pa 19,4 milijona dolarjev. A drugo leto ni zagotovljeno, saj ima Miami možnost, da se mu po prvem »odpove«. Kot pišejo novinarji onkraj Atlantika, je strategija vročice naslednja – v prihodnji sezoni bodo z vsemi topovi krenili po zvezdnika Milwaukeeja Giannisa Antetoukounmpa, ki je v preteklosti že namignil, da ga igranja na Floridi zanima. Če jim to uspe, bodo pogodbo z Dragićem prekinili in mu v podpis ponudili novo za nekoliko nižji znesek. Enako načrtujejo tudi z nekaterimi drugimi igralci, pri katerih imajo prav tako možnost, da sami odločajo o nadaljevanju sodelovanja.

Hayward v Charlottu

Miami je sicer od odprtja tržnice za zdaj posloval kar skromno. V Phoenix je odšel pomemben del lanske zgodbe Jae Crowder, a ga je Pat Riley nadomestil z Averyjem Bradleyjem in Moejem Harklessom. Hkrati je moštvo s Floride podaljšalo pogodbi s centrom Meyersom Leaonardom in veteranom Udonisom Haslemom, Kelly Olynyk je izkoristil možnost v pogodbi in bo ostal še eno sezono, medtem ko je v Portland odšel Derrick Jones Jr. Rokade so izvedli tudi pri Dallasu Luke Dončića. Trener Rick Carlisle bo lahko v naslednji sezoni računal na Josha Richardsona in Jamesa Johnsona, ki sta v predlanski sezoni igrala z Dragićem za Miami, moštvo pa so zapustili Seth Curry, Delon Wright in Justin Jackson.

V zadnjih dneh je v ligi NBA nove delodajalce našlo kar nekaj zvezdnikov. Chris Paul bo tako odslej igral v Phoenixu, Gordon Hayward v Charlottu, Danilo Gallinari in Rajon Rondo v Atlanti, Dennis Schröder in Montrezl Harrell pri LA Lakers, Jrue Holiday v Milwaukeeju, Ricky Rubio v Minnesoti in Danny Green v Philadelphii.