Philadelphia in Miami sta dvoboj odigrala brez številnih košarkarjev, ki so se zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus in strogih protokolov lige znašli v samoizolaciji. Pri Philadelphii je manjkalo sedem igralcev, pri vročici pa devet, med njimi tudi Dragić.

Joel Embiid je ob zmagi 76ers prispeval 45 točk (16 skokov), 29 jih je dodal Danny Green (10 skokov). Pri Miamiju je bil najbolj učinkovit Tyler Herro s 34 točkami, Duncan Robinson mu je sledil s 26.

Miami je 45 sekund pred iztekom rednega dela vodil za pet točk, a je Philadelphia prek Isaiaha Joa s trojko in košem Embiida po ukradeni žogi izsilila podaljšek. V njem je ves čas vodila, trojko za vodstvo Miamija pa je nato ob izidu 132:134 zgrešil Herro.

Drugi slovenski predstavnik to noč, Vlatko Čančar, je prav tako poražen zapuščal igrišče z Denver Nuggets. Boljši so bili Brooklyn Nets, ki so slavili s 122:116. Mrežice, za katere znova ni zaigral Kyrie Irving, ki je pod preiskavo disciplinske komisije NBA zaradi nespoštovanja higienskih priporočil, je do zmage popeljal Kevin Durant. Ustavil se je pri 34 točkah, devetih skokih in 13 podajah. Nikola Jokić je za poraženo moštvo dal 23 točk, dodal je še osem skokov, 11 podaj in kar sedem ukradenih žog.