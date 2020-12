»Tekma je bila izjemno pomembna. Sinoči so nas osramotili. Ne iščemo izgovorov, bili so pač boljši od nas. Nocoj smo se morali boriti za zmago. Moramo igrati bolje na začetkih tekem, da ne bomo takoj zaostajali in lovili tekme. Zgodilo se bo, ko bo Jimmy (Butler) nazaj,« je po zmagi v sredo zvečer v Miamiju povedal Dragić.

»Bil sem zelo jezen na to, kako smo igrali prejšnji večer. Skušal sem dobro zaigrati nemudoma in narediti učinek. To je moje delo. Prejšnji večer smo izgubili za 40 točk. V življenju še nisem izgubil za 40 točk. Nisem mogel zaspati in sem mislil na nocojšnjo tekmo. Pripravljal sem se na tekmo in si želel zmage,« je še dejal Ljubljančan na delu v najkakovostnejši košarkarski ligi na svetu.