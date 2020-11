Življenje v primežu

Čeprav pozno zvečer po mestnih ulicah hiti le kakšen jež, maske pa so postale vsakdanje tudi na malo obljudenih krajih, prebivalci Slovenije še vedno množično obolevajo za novim koronavirusom. Kot se je ob spomladanskem valu pandemije pokazalo v Italiji, Španiji in Veliki Britaniji, ob široko razsejanem virusu še tako stroge omejitve širjenja okužb ne morejo hitro ustaviti. Na tej točki je smiselno zmanjševanje škode, ki jo epidemija povzroča, hkrati pa gre za poskus vrnitve v bolj obvladljive razmere. Posebej so na trnih zdravniki in medicinske sestre, ki iz prve roke vidijo, da je vse težje poskrbeti za vse obolele z zapleti covida-19.