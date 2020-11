A ni samo zdravstvo tisto, kjer se pri politikih vse konča ali pa vsaj zaustavi. O močnem lobiju se že dolgo govori v povezavi s tovornjaki. Na slovenskih (avto)cestah so že dolgo nebodigatreba, saj ceste izdatno uničujejo, predvsem pa v veliko večji meri, kot država od njih dobi v obliki cestnin. Te ureja evropska direktiva, izračuni so natančno določeni, zato jih na veselje tovornjakarskega lobija ni mogoče zvišati. Ker je zaradi lege države na slovenskih avtocestah tovorni promet izredno zgoščen, modernizacija železnic, o kateri se v Sloveniji govori z 20-letno zakasnitvijo in bi rešila problem, pa se ne more zgoditi prek noči, smo uporabniki obsojeni na gnečo, čarobne palice, ki bi rešila ta problem, pa nima nihče. Zato se zastojem tudi v prihodnje ne bo mogoče izogniti. Kot da to ne bi bilo dovolj, se je med vozniki tovornjakov razpasla navada, ki greni življenje drugim prometnim udeležencem – ko en tovornjak prehiteva drugega. To lahko traja tudi minuto oziroma nekaj kilometrov in prispeva k dodatnim zastojem.

Rešitev problema je na videz enostavna – popolna prepoved prehitevanja. In spet ne boste verjeli. Predlog tovrstnega predloga se je skozi leta že večkrat znašel na mizi odgovornega ministra, zanj pa so se, zanimivo, izmenično zavzemali tako na levici kot desnici, a ob napačnem času. Leta 2017 Slovenska ljudska stranka (na oblasti je bila levica), januarja letos pa Socialni demokrati (dober mesec kasneje je oblast prevzela desnica), a do nujnih sprememb zakonodaje, ki bi prispevala tudi k večji varnosti v prometu, ni prišlo. Vse do »čudežne« sobote, ko je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec na facebooku zapisal, da bo z začetkom prihodnjega leta na avtocesti A1 od Šentilja do Kopra težkim tovornim vozilom nad 7,5 tone v dnevnem času prepovedano prehitevati oziroma bo to dovoljeno le na odsekih, ki imajo tretji vozni pas. »Tako bomo zagotovili boljšo pretočnost in večjo varnost,« je napovedal minister, a pozabil na »malenkost«. Kakšna bo kazen za kršitev in kdo bo vse skupaj nadzoroval. Pri naših zahodnih sosedih šale ne poznajo, kazen za prehitevanje (na primer na avtocesti med Trstom in Benetkami) voznika tovornjaka stane 5000 evrov, podjetje pa tudi do desetkrat več. Pri čemer je za nadzor zadolžena avtocestna policija, ki je pri nas sploh ne poznamo.

Avtoprevozniki so v preteklosti prepovedi, ki jim niso bile všeč, pospremili kot nerealne in neživljenjske, tokrat pa verjetno s figo v žepu upajo, da bo ostalo pri smešnih kaznih, ki so bile za podoben prekršek (med 6. in 9. ter med 14. in 17. uro) doslej malenkostnih 300 evrov. A bolj se zdi, da je minister storil strateško napako in je morebitno spremembo zakonodaje napovedal prehitro, saj sta do začetka prihodnjega leta skoraj dva meseca in veliko se še lahko zgodi. Pustimo se presenetiti. Preteklost je namreč pokazala, da je v Sloveniji marsikaj pomembnega veliko lažje izreči kot potem tudi narediti oziroma uresničiti.