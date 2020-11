Ples po taktih razglašenega orkestra

‘Verjetno zdaj v teh 14 dneh ne bi bilo nobene tragedije, če kdo ne more kupiti pohištva ali pa novega avtomobila ali česa podobnega,« je včeraj ocenil minister Tomaž Gantar, ko je zagovarjal strožje ukrepe boja zoper virus. Prav na isti dan je Slovenijo pretresla tragedija: 22-letnik je na Jančah ubil sestro in starše, nato je storil samomor. Le dan prej je v Kopru moški zabodel svojo partnerico, nato pa njo in sebe vrgel z balkona v devetem nadstropju. Seveda za nobenega od teh dogodkov ni mogoče – in nikoli ne bo mogoče – najti neposredne povezave z epidemijo. Toda psihologi in psihiatri že od začetka drugega vala epidemije glasno opozarjajo, da epidemija vpliva tudi na duševno zdravje. Da so ljudje utesnjeni, tesnobni, depresivni, da narašča nasilje v družini, trpijo partnerski in družinski odnosi.