Nogomet zna živeti s koronavirusom

Slovenija je v nogometno okrnjenem letu 2020, ko zaradi koronavirusa deset mesecev ni bilo tekem reprezentanc, v dobrih dveh mesecih od septembra do novembra izpolnila vse zastavljene cilje. Z zmago s kančkom sreče v svoji skupini v C-ligi narodov si je priigrala napredovanje v višji kakovostni razred, v ligo B, v kateri jo v naslednji izvedbi čakajo tekme z uglednimi in atraktivnimi reprezentancami. S tem, da je celo najboljša med vsemi 16 reprezentancami v ligi C, si je priigrala dobro izhodišče pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo leta 2022 v Katarju, za katere bo žreb 7. decembra.