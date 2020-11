Bobnar Gaj Bostič je že kot mladi klasični glasbenik pobiral nagrade na nacionalnih tekmovanjih, potem pa jo je mahnil na jazz oddelek na ljubljanski konservatorij. Za jazz ga je navdušil profesor David Morgan, pri katerem se je ob glasbeni šoli učil še zasebno. »To je bilo obdobje preigravanja ritmov Led Zeppelin, Pink Floyd, prek tega pa me je počasi vpeljal v jazz. Bolj so me zanimali sami bobni kot tolkala, recimo marimbe, ki jih je več v klasični glasbi.«

Študij jazza Dober mesec je že na študiju jazz bobnov na univerzi MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien). »Glede na trenutne razmere zaradi koronavirusa naš pouk poteka prek spletnih platform in tudi v živo kot individualni pouk.« Na Dunaj je odšel zaradi ugleda univerze pa tudi zaradi mesta. »Že sam utrip mesta, dogajanje v njem, mi je v navdih. Kljub trenutnim razmeram je še vedno veliko kulturnih dogodkov, delujejo jazz in rockovski klubi, klubi z elektronsko muziko, še vedno so koncerti, zdaj sicer pretočno prek spleta. V tem okolju se lahko preizkusim v različnih glasbenih stilih. V času študija začne glasbenik razvijat svoj zvok, stil. Dunaj je prepreden z zgodovino in umetnostjo, vse to vpliva potem tudi na glasbo.« Pretočno se bo zgodil tudi njegov prvi koncert na Dunaju, to soboto v jazz klubu ZWE. Koncert bodo posneli, potem pa ga bodo odvrteli na spletu. Igral bo s kvartetom, v katerem se je ob začetku študijskega leta znašel s sošolcem in še dvema starejšima študentoma. Spoznali so se na jam sessionu, zdaj bodo odigrali štiri komade, priredbe jazz standardov. »Res smo se hitro našli,« se smeje. »Enostavno se zgodi kemija, zaradi katere potem nastane bend.«