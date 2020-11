V Bursi v Turčiji so proti ekipi Bursaspor zabeležili dve zmagi; v ponedeljek v zaostali tekmi drugega kroga so zmagali s 16 točkami razlike, danes v rednem sedmem krogu pa so bili boljši s 97:80.

Ljubljančani so po sedmih krogih ob prestavljeni tekmi doma z grškim Patrasom pri izkupičku 4-2, v preostalih treh tekmah pa morajo na gostovanje k Gran Canarii (18. 11.) ter Patrasu, v Stožicah pa jih čaka Trento.

Izbranci trenerja Jurice Golemca so bili tudi danes prepričljivo boljši od domače zasedbe, ki je zaradi zdravstvenih težav nastopila v precej oslabljeni postavi. Za razliko od ponedeljkove tekme so vprašanje zmagovalca rešili bistveno prej.

Uvodno četrtino so dobili s 33:21, na odmor so odšli prav tako z dvomestno prednostjo, to pa so v nadaljevanju z zbrano in organizirano igro brez težav zadržali.

Jaka Blažič je bil tudi tokrat prvi strelec tekme. V ponedeljek je dosegel 33 točk, danes pa 25 (met 5:5 za dve točki, 4:8 trojke, 5 skokov). Tako kot je na prvi tekmi s Bursasporom postal MVP kroga, je tudi tokrat s statističnim indeksom 32 kandidat za najkoristnejšega igralca kroga.

Petnajst točk je prispeval Rion Brown (5 skokov), po štirinajst sta jih dodala Jarrod Joanes (6 skokov) in Kendrick Perry (9 podaj), dvanajst pa jih je zbral Edo Murić (met iz igre 5:9, 5 skokov, 3 podaje).