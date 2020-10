Košarkarji in strokovno vodstvo so v zadnjem tednu opravili tri testiranja na novi koronavirus, vsi rezultati pa so bili negativni. V samoosamitvi ostaja le košarkar, pri katerem je bil izvid pred desetimi dnevi pozitiven, zato je morala celotna ekipa v karanteno.

»Ta trenutek je ekipa v optimalnem zdravstvenem stanju brez okuženega igralca z izjemo košarkarja, ki je že od dneva, odkar smo prejeli pozitiven izvid na testiranje za covid-19, v samoizolaciji,« je za spletno stran kluba povedal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.

»Kakšne posledice bo prineslo dejstvo, da so igralci zadnji teden preživeli oddaljeni od igrišč, bomo videli. Tveganje poškodb se absolutno poveča, to je dejstvo. Igralci so sicer po navodilih strokovnega štaba individualno trenirali, vemo pa, da se individualen trening ne more enačiti s trenažnim procesom,« je dodal direktor.

Športni vodja kluba Sani Bečirović je izpostavil finančne obveznosti in težave na športnem področju, ki jih je imel klub z desetdnevno karanteno.

»Verjetno si lahko vsak posameznik predstavlja, kakšen strošek vsa testiranja predstavljajo za klub, ob dejstvu, da teh testiranj v primerjavi z, na primer, Srbijo, država ne financira. Naj se tu navežem tudi na primer naših torkovih tekmecev, ki so imeli pred časom en pozitiven primer znotraj članske ekipe. Igralca je ekipa poslala v samoizolacijo, celotna ekipa pa je odigrala tekmo drugega kroga evropskega pokala in vknjižila dve točki.«

»Če tekem ne igramo, obveznosti do sponzorjev in partnerjev ne moremo izpolniti, prav tako pa igralci ne morejo vrniti tega, za kar so kot profesionalci plačani. Naš klub vsem košarkarjem omogoča najboljše pogoje, da se osredotočajo zgolj in samo na igranje košarke, z ukrepi, ki smo jih sprejeli znotraj kluba, pa smo odgovorno pristopili tudi k položaju, v katerega nas je pahnila globalna pandemija koronavirusa,« je še povedal Užbinec.

Spremembe na področju vrhunskega športa v času koronske krize so vsekakor potrebne. To dejstvo je poudaril tudi Bečirović, nekdaj sam vrhunski košarkar, ki se lahko pohvali tudi z naslovom prvaka evrolige.

»V športnem smislu bodo takšni ukrepi, kot smo jih bili deležni prejšnji teden, pripeljali do tega, da slovenske ekipe na dolgi rok ne bodo več konkurenčne evropskim tekmecem. To lahko zelo hitro vodi v zaton slovenskega vrhunskega športa,« je izpostavil Bečirović.

Užbinec pa je dodal: »Država mora sprejeti ukrepe, ki športnim ekipam omogočajo, da v primeru pozitivnega primera znotraj ekipe igralca ali igralko pošlje v samoizolacijo, preostali del ekipe pa opravi testiranje na novi koronavirus in ob predložitvi negativnih testov nadaljuje trenažni proces. To je praksa, ki dokazano deluje v Evropi in svetu, in verjamemo, da lahko deluje tudi v Sloveniji.«

Tekmo bo moč v neposrednem televizijskem prenosu spremljati na Šport TV 1, zaradi epidemioloških predpisov pa bo potekala za zaprtimi vrati oziroma brez gledalcev.