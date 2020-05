Kot so sporočili z ljubljanskega košarkarskega kluba je Hodžić z njimi podpisal dveletno pogodbo in se tudi že pridružil njihovim treningom. »Zelo vesel sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Poznam sistem igre glavnega trenerja Jurice Golemca, zato menim in upam, da ne bom imel težav pri tem, da se vklopim v moštvo. Številne soigralce poznam že iz reprezentančne akcije, z nekaterimi pa sem tudi že delil garderobo,« je povedal 27-letni branilec, ki je v letošnji sezoni v dresu Primorske v prvenstvu v povprečju zbral 9,6 točke, 2,9 asistence in 1,5 skoka na tekmo.

»Z dodatkom Hodžića na naš seznam igralcev nadaljujemo z idejo, ki smo jo predstavili že v minuli sezoni, to pa je, da jedro članskega moštva Cedevite Olimpije tvorijo domači igralci in slovenski reprezentanti,« pa je ob prihodu novega košarkarja dejal športni direktor zelenih Sani Bečirović.

Hodžić sicer ni edini košarkar prvoligaša iz Kopra, ki je v teh dneh zapustil njihove vrste. Od Primorcev se je namreč poslovil tudi dolgoletni slovenski reprezentant Žiga Dimec.