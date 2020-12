Po daljšem premoru od pričakovanega, saj zaradi okužb s koronavirusom pri nasprotniku v soboto v Zadru niso igrali tekme 9. kroga lige ABA, košarkarje Cedevite Olimpije čaka izredno pomemben teden v evropskem pokalu. Ljubljančani bodo namreč v Stožicah igrali kar dve tekmi. Z današnjo zmago na obračunu 9. kroga proti Trentu (ob 18. uri) in porazom Nanterra proti Promitheasu bi si matematično že zagotovili mesto v drugem delu tekmovanja. A zmaji imajo večje ambicije od zgolj napredovanja. Želijo si namreč čim višjega mesta v skupini D in s tem boljšega izhodišča v nadaljevanju. Povsem nemogoče ni niti prvo mesto, a bi za to po vsej verjetnosti morali dobiti vse tri preostale obračune – danes s Trentom, v četrtek s Promitheasom in naslednji teden prav tako s Promitheasom. Proti italijanskemu moštvu pa bo ob morebitnem uspehu pomembna tudi razlika, saj so na prvi tekmi klonili z 51:61.

Trener Jurica Golemac je bil z delom igralcev med reprezentančnim premorom zelo zadovoljen. Pravi, da je bil poudarek v dvigovanju fizične pripravljenosti pri posameznikih, ki so to potrebovali. V prvi vrsti zagotovo pri Jarrodu Jonesu, ki je se zmajem pridružil pozno, po poškodbi Mangoka Mathinaga, in je bil zato v tem pogledu v zaostanku. Strateg Ljubljančanov bo imel v prihodnjih dneh in tednih nalogo, da čim hitreje vpelje novinca v moštvu Luko Rupnika, ki bo v kadru že proti Trentu. Za zdaj še ni znano, kakšna bo usoda Roka Lenija Ukića, a pričakovati gre, da se bo pridružil Splitu. Golemac z Rupnikom dobiva dinamičnega organizatorja igre, ki v prvi vrsti skrbi za razigranost soigralcev. S 27-letnim Idrijčanom tempo v igri ob odhodu Kendricka Perryja na klop ne bo več padel, kot je bilo v primeru Ukića, ki se mu poznajo leta.

Na prvem obračunu v Trentu se je bilo težko znebiti občutka, da si je Olimpija sama zakuhala poraz, saj je bila napadalno izrazito nerazpoložena. A je bila to do neke mere tudi zasluga Trenta, ki je ena najboljših obrambnih ekip v tekmovanju, saj na tekmo nasprotnikom dopušča zgolj 73,5 točke. »Trento nas je na prvem medsebojnem obračunu nadigral. Italijani delujejo odlično, predvsem v obrambi. Gre za zelo fizično moštvo, ki igra pametno košarko. Tudi v italijanskem državnem prvenstvu imajo zelo dobre rezultate. Tekma ne bo lahka, ampak se na obračun podajamo s pozitivnimi občutki in samozavestno. Zavedamo se, da imamo kakovost, vsi skupaj pa se želimo maščevati za poraz v Italiji,« sporoča Jurica Golemac, ki bo posebno pozornost v obrambi zagotovo namenim najnevarnejšemu posamezniku v nasprotnem moštvu Garyju Brownu.