Nekateri pripadniki skrajne desnice so se shoda ob državnem prazniku udeležili peš, drugi pa so se po mestu vozili z avtomobili in motorji s poljskimi zastavami, k čemur so jih zaradi epidemije pozvali organizatorji. Prižigali so tudi bakle in petarde. "Branimo našo civilizacijo," je pisalo na plakatih, ki so jih držali v rokah, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policija je prek Twitterja sporočila, da je bilo v spopadih s protestniki ranjenih več policistov. Protestniki so vanje metali kamenje in pirotehnične izdelke, policija pa je odgovorila s solzivcem in gumijastimi naboji.

Liberalni župan mesta Rafal Trzaskowski je zaradi pandemije covida-19 prepovedal letošnji shod ob državnem prazniku, s katerim se Poljaki spominjajo ponovne vzpostavitve poljske neodvisnosti po prvi svetovni vojni leta 1918. Tudi vlada je ljudi pozvala, naj se shoda ne udeležijo.

Trenutno so sicer na Poljskem v veljavi strogi ukrepi za zajezitev virusa. Med drugim je prepovedano druženje več kot petih ljudi.