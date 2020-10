Duda je danes sporočil, da je po posvetovanjih v parlament vložil predlog dopolnila k zakonu o pogojih za umetno prekinitev nosečnosti. V skladu s predlogom bi bil splav dovoljen tudi v primeru deformacij, ki bi lahko povzročile smrt zarodka, ali če bi obstajala velika verjetnost, da se bo nosečnost končala z rojstvom mrtvorojenega otroka, je pojasnil po poročanju poljske tiskovne agencije PAP. Predlog bi medtem obvaroval otroke z Downovim sindromom.

Poljsko ustavno sodišče je sicer pretekli teden odločilo, da je sedanja zakonodaja, ki dovoljuje splav v primeru hudih deformacij zarodka, vključno z Downovim sindromom, neskladna z ustavo. Splav bi bil glede na odločitev sodišča mogoč le še v primeru posilstva ali incesta ter ogroženosti življenja matere.

Trenutno veljavna zakonodaja o umetni prekinitvi nosečnosti, ki je pogosto označena kot »kompromis o splavu«, je bila sprejeta leta 1993. Za spremembe v luči prepovedi splavov zaradi deformacij so si prizadevali poslanci iz vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki so se tudi obrnili na ustavno sodišče. Njegova odločitev je odprla pot potrditvi ustreznega osnutka zakona v parlamentu.

Skoraj popolna prepoved splava je po vsej državi sprožila množične proteste, ki potekajo že cel teden. Množični protest v Varšavi je napovedan tudi danes, poročajo tuje tiskovne agencije.

Organizatorji Pohoda za življenje v Sloveniji pozdravili odločitev Poljske

Odločitev poljskega ustavnega sodišča pa so medtem pozdravili organizatorji Pohoda za življenje v Sloveniji, ki so sporočili, da gre za pozitivno novico za spoštovanje pravic nerojenih otrok ter njihovih mater v stiskah. Pozdravljajo tudi imenovanje nove ameriške vrhovne sodnice Amy Coney Barrett, ki podpira pravice nerojenih otrok.

»Vse to kaže, kako zelo se dviga zavest, da je nerojeni otrok človek s pravico do življenja ter da so matere, ki privolijo v medicinski splav, njegove druge največje žrtve. Načrtno več desetletno tabuiziranje teh vprašanj po vsem svetu je končano. To je odlična novica in velika zmaga borcev za pravice nerojenih otrok po vsem svetu,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Pravica do življenja je osnovna človekova pravica, ki vsakemu pripada zato, ker je človek, ne glede na starost, spol ali zdravstveno stanje. Poljska je ugotovila, da diskriminacija ljudi na zdrave in bolne ni ustavna, so poudarili.

»Prepričani smo, da bo poljskemu zgledu sledilo vedno več držav. Medicinski splav namreč vedno, če je 'uspešno' opravljen, vzame življenje rastočemu otroku ter doživljenjsko rani mamo in očeta,« je zapisala koordinatorka Pohoda za življenje Urša Cankar Soares.