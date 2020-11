Policisti so med posredovanjem tudi zasegli kos strelnega orožja in pirotehniko, je sporočil predstavnik policije v Varšavi. Pri večjem delu izgrednikov je šlo po njegovih besedah za nasilne nogometne huligane, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V sredo se je več tisoč poljskih nacionalistov in skrajnih desničarjev udeležilo shoda v središču poljske prestolnice. Na televizijskih posnetkih je bilo videti protestnike, kako prevračajo ovire in policiste obmetavajo s kamni in petardami. Eno od stanovanj na njihovi poti je zagorelo - gasilci domnevajo, da so požar zanetila pirotehnična sredstva.

Liberalni župan mesta Rafal Trzaskowski je zaradi pandemije covida-19 sicer prepovedal letošnji shod ob državnem prazniku, s katerim se Poljaki spominjajo ponovne vzpostavitve poljske neodvisnosti po prvi svetovni vojni leta 1918. Tudi vlada je ljudi pozvala, naj se shoda ne udeležijo.

Trenutno so na Poljskem v veljavi strogi ukrepi za zajezitev virusa. Med drugim je prepovedano druženje več kot petih ljudi.