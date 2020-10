V Varšavi so se protestniki zbrali pred parlamentom, kjer so izrazili nasprotovanje odločitvi ustavnega sodišča, ki je minuli četrtek presodilo, da je sedanja zakonodaja, ki dovoljuje splav v primeru deformacij zarodka, neskladna z ustavo. Splav bo tako mogoč le še v primeru posilstva ali incesta ter ogroženosti življenja matere.

Popoldanski protesti so se okrepili zvečer po televizijski izjavi Jaroslawa Kaczynskega, predsednika vladajoče konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), da je razsodba ustavnega sodišča »povsem v skladu z ustavo« in da so protestniki zakrivili huda kazniva dejanja.

Protesti so v torek potekali v številnih velikih in manjših mestih, med drugim v Szczecinu, Limanowu in Gdynii. Protestniki so ponekod tudi ovirali promet in prižgali sveče pred sedežem stranke PiS, ki jo krivijo, da stoji za sporno odločitvijo, saj je zamenjala vrsto ustavnih sodnikov, pa tudi predsednika ustavnega sodišča.

V Wroclawu je več sto avtomobilov ob hupanju in s transparenti po polžje peljalo po ulicah mesta, medtem ko se je na glavnem trgu zbralo več tisoč protestnikov. V mestu Rzeszow se je protesta udeležilo okoli tisoč ljudi. V Lodzu so protestniki blokirali eno od prometnic ter v pohodu do katedrale zahtevali ločitev cerkve od države.

Protestniki so danes pozvali vse ženske k stavki.

Na Poljskem je pravica do umetne prekinitve nosečnosti že zdaj izredno omejena. Letno v državi izvedejo okoli 2000 legalnih splavov, od tega večino prav zaradi deformacij zarodka. A po ocenah skupin za pravice žensk je dejansko splavov 200.000 na leto, ilegalnih ali pa gredo ženske v tujino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.