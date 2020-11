Koronavirus in izobraževanje: Ko šola šprica šolsko leto

Da so šolske oblasti usodo šolskega leta popolnoma prepustile koronavirusu, se je zdelo v tednu, ko so osnovnošolci nepričakovano preživljali dodaten teden jesenskih počitnic, srednješolci pa so se izobraževali na daljavo. Idej, kako in kdaj naj se konča šolsko leto, katerega izplen v znanju šolarjev je vprašljiv, je precej, šolske oblasti »budno spremljajo razmere«, odgovorov na konkretna vprašanja o nadaljevanju in zaključku letošnjega šolskega leta pa še nimajo.