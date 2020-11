Na rdečem seznamu so odslej vse hrvaške županije, medtem ko jih je bilo doslej 14. Z rdečo barvo sta med drugim označeni tudi obmejni istrska in primorsko-goranska županija, ki sta bili doslej na oranžnem seznamu.

Na rdečem seznamu tudi Srbija, Španija, Ciper, Vatikan

Vlada je na seznam držav s slabimi epidemiološkimi razmerami uvrstila tudi avstrijsko Koroško, kar pomeni, da je na njem po novem celotna Avstrija. To velja tudi za Madžarsko. Od 20 italijanskih dežel pa na oranžnem seznamu ostaja samo Kalabrija, vse druge so na rdečem.

Na rdečem seznamu so od danes tudi celotna območja Srbije, Španije, Cipra in Vatikana. Seznam se je podaljšal s 116 na 147 držav, od nekaterih so na njem samo določene administrativne enote.