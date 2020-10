Pripravljajo se na daljavo, a uradno ni še nobene odločitve

Šolniki, učenci in starši čakajo na odločitev vlade o tem, kako bo potekal pouk v prihodnjem tednu. Glede na dosedanje izkušnje in razmere v državi se šole pripravljajo na izobraževanje na daljavo. Predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan predlaga, da bi vlada šolske zadeve poslej presojala ob torkih, da ne bi na uradna obvestila čakali do konca tedna.