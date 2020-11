Pred slovensko izbrano vrsto sta v kvalifikacijah za EuroBasket 2022 še dva tekmovalna cikla. Prvi že med 23. novembrom in 1. decembrom, ko bodo ljubljanske Stožice gostile Fibin "mehurček" skupine F. Slovensko izbrano vrsto na domačem parketu čakata obračuna z Ukrajino (28. novembra) in Madžarsko (30. novembra). Prihodnje leto se bodo Slovenci pomerili še z Avstrijo (19. februarja) in Ukrajino (21. februarja). Gostitelji februarskega turnirja še niso znani. V dosedanjem delu kvalifikacij so Slovenci odigrali dve tekmi ter bili ob porazu proti Madžarski (75:77) in zmagi proti Avstriji (85:78) polovično uspešni.

Sekulič bo seznam reprezentantov predvidoma razkril 18. novembra, so sporočili s KZS. Takrat bo novi selektor predstavil tudi sodelavce v strokovnem štabu. Medijem in javnosti se bo prvič predstavil ob reprezentančnem zboru, ki je načrtovan za 22. novembra. "Vodstvu KZS se zahvaljujem za zaupanje. Vodenje članske reprezentance svoje države je izjemna čast ter hkrati tudi velika obveza in odgovornost, ki se ju dobro zavedam. Vedno sem bil z velikim veseljem del reprezentančne zgodbe in že komaj čakam, da se s fanti čez dobra dva tedna zberemo," je v prvi izjavi za KZS dejal Sekulić.

"Kljub epidemiji, ki se širi po svetu, se šport še odvija in vsi seveda upamo, da bo tako tudi ostalo. Po dolgem premoru so bili fantje lačni košarke, kar je opazno tudi v teh uvodnih mesecih klubskih tekmovanj. Reprezentanti v svojih sredinah kažejo dobre predstave in le želim si, da bodo formo obdržali še naprej ter, kar je najbolj pomembno, ostali zdravi. V naslednjih dneh nas čaka dokončna sestava strokovnega štaba ter priprava seznama reprezentančnih kandidatov za tekmi proti Ukrajini in Madžarski. Nekaj pa je že jasno. Na obeh tekmah nas bo zanimala le zmaga," je še dodal 42-letnik.

Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović je razkril tudi, kaj se je dogajalo z grškim strokovnjakom Dimitrisom Itudisom, ki je bil prvi izbor za vodenje slovenske reprezentance. "Po številnih pogovorih, ki sva jih s predsednikom Matejem Erjavcem opravila z Itudisom, smo na koncu vsi prišli do zaključka, da ni realno, da bi, kljub obojestranski želji, v tem trenutku sklenili sodelovanje. Tako smo rešitev poiskali znotraj obstoječega štaba članske reprezentance in se za vodenje reprezentance v aktualnih kvalifikacijah hitro vse dogovorili z Aleksandrom Sekulićem," je poudaril nekdanji odlični košarkar.

"Sekulić dobro pozna igralce ter tudi sam sistem, saj je kot članski pomočnik sodeloval s številnimi selektorji. Znanja, energije in želje po dokazovanju mu ne manjka in prepričan sem, da se bo izkazal tudi kot glavni trener. Igralci mu zaupajo in verjamem, da bodo to novembra in februarja pokazali tudi na igrišču," je še dodal Nesterović in nakazal, da se bodo šele po obeh kvalifikacijskih ciklih znova pogovorili glede smernic za nadaljnje delo. "Žal tudi spomladi na izbor selektorja ne bo vplival le športni vidik, temveč na žalost še naprej takratna situacija v evropski in svetovni košarki. A do pomladi je še nekaj časa. Trenutno vsi že nestrpno čakamo, da najprej dekleta in nato fantje nadaljujejo s kvalifikacijami in športne navdušence razveselijo z dobrimi igrami," je sklenil Nesterović.

Sekulić se je sicer izobraževal na beograjski Športni akademiji in kasneje diplomiral na tamkajšnji Fakulteti za šport. Svojo trenersko pot je začel na Slovanu, kjer je sprva treniral mlajše selekcije. V sezoni 2004/2005 se je članski ekipi s Kodeljevega pridružil kot pomočnik trenerja in čez dve sezoni že samostojno vodil moštvo. Kasneje je v Sloveniji deloval pri Triglavu, Krki ter tudi Škofji Loki in Kopru Primorski. S Krko je leta 2012 osvojil naslov državnega prvaka. Jeseni 2017 ga je klubska trenerska pot prvič popeljala na tuje, saj je postal pomočnik trenerja v češkem Nymburku, kjer to vlogo opravlja še danes.

Tudi Sekuličeva trenerska reprezentančna pot ima bogato zgodovino. Leta 2006 je sodeloval z reprezentanco do 20 let in se na evropskem prvenstvu v Izmirju veselil bronaste kolajne. Istega leta je postal tudi članski pomočnik selektorja Alešu Pipanu.

V članski reprezentanci je bil pomočnik Božidarju Maljkoviću, kasneje pa na poti do naslova evropskih prvakov tudi Igorju Kokoškovu ter nazadnje Radovanu Trifunoviću. Samostojno je vodil mladi reprezentanci do 18 in 20 let ter leta 2018 tudi člansko B zasedbo.