Ker so košarkarji Nanterra zaradi težav z okužbami s koronavirusom v Ljubljano pripotovali z le osmimi igralci in tudi brez glavnega trenerja Pascala Donnadieua, je bilo jasno, da tekma 6. kroga evropskega pokala za Cedevito Olimpijo skriva precej pasti, predvsem v psihološkem smislu. Kljub slabemu začetku zmaji v nadaljevanju niso dovolili, da bi Francozi v Stožicah prišli do senzacije, in so na koncu zgledno opravili svoje delo ter dosegli drugo zmago v letošnji sezoni drugokakovostnega evropskega tekmovanja, a niso navdušili. Olimpijo v prihodnjem tednu čakata kar dva preizkusa proti Bursasporju, saj bosta moštvi najprej v ponedeljek igrali prestavljeno tekmo 2. kroga, nato pa v sredo še obračun 7. kroga. Obe v Carigradu, saj bi v nasprotnem primeru Ljubljančani turškemu moštvu morali kriti vse stroške potovanja in nastanitve. Prva tekma je namreč odpadla po »njihovi krivdi« zaradi desetdnevne karantene, ki so jo prestajali po okužbi Alena Hodžića.

Čeprav so v napovedih pred tekmo košarkarji Olimpije opozarjali, da morajo nadzirati potek dogodkov na parketu, saj da hitra igra ustreza nasprotniku, so se od uvodnega sodnikovega meta nerazumljivo z Nanterrom podali v dir. Francosko moštvo je bilo resda sila oslabljeno, saj sta med drugim manjkala izredno pomembna posameznika Isaia Cordinier in Alpha Kaba, a po drugi strani sila nabrušeno in motivirano. Ob tem jim je pomočnik glavnega trenerja Franck Le Goff očitno dal dovoljenje za mete od daleč z vseh položajev, saj so se po večini odločali za hitre poskuse za tri točke.

Dokler gostitelji niso ugotovili, da z divjanjem ne bodo dosegli želenega, je Nanterre vodil, ko pa je Olimpija umirila igro in se začela odločati za preudarne in organizirane napade, se je slika na igrišču spremenila. Jasno tudi zavoljo dejstva, da je gostom začela pojenjavati sapa in da zaradi močno skrajšane rotacije niso mogli igrati pretirano agresivne obrambe. Ljubljančani so si tako do glavnega odmora nabrali 12 točk naskoka, nato pa v drugi del znova krenili precej zaspano in s precej napakami v igri. Ne glede na to je bilo očitno, da jih tako oslabljen nasprotnik enostavno ne more ogroziti. S prikazano igro v zmajevem gnezdu ne morejo biti pretirano zadovoljni, a je po drugi strani res, da je za njimi desetdnevni tekmovalni premor, ki jim je gotovo do neke mere porušil ritem.

»Pravo energijo smo imeli samo v drugem delu druge četrtine in na trenutke v tretji. Nismo odigrali najboljše tekme, a smo vseeno prišli do zmage, kar je najbolj pomembno,« je povedal s 17 točkami prvi strelec Olimpije Rion Brown. »Poznalo se je, da smo padli iz tekmovalnega ritma. Nanterre je igral brez štirih pomembnih igralcev, a je bil vseeno nevaren. Met nam ni šel, a smo se borili in dobro skakali ter bili fizično čvrsti,« pa je dodal Jurica Golemac.

Evropski pokal, 6. krog, preostala izida v skupini D: Trento – Bursaspor -:-, Gran Canaria – Promitheas sinoči.