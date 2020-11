Deset dni po tem, ko so v Beogradu proti Partizanu igrali tekmo 4. kroga lige ABA, bodo košarkarji Cedevite Olimpije znova na delu. Ljubljančani se tako dolgega tekmovalnega premora niso nadejali, a sta zaradi okužb s koronavirusom pri nasprotniku odpadli tekmi proti Promitheasu in Budućnosti. Novi virus je ponagajal tudi tokratnemu tekmecu Nanterru, ki ni igral na tekmi vse od 21. oktobra. V kakšni postavi bodo Francozi dopotovali v Ljubljano, ostaja neznanka, a ne glede na to trener zmajev Jurica Golemac od svojih igralcev pričakuje maksimalno osredotočenost, saj je obračun sila pomemben za preboj v drugi krog.

Nanterre ima v skupini D trenutno tri poraze in le eno zmago, ki jo je dosegel v prvem krogu ravno proti Olimpiji. Ljubljančani imajo na drugi strani prav tako zgolj en uspeh, a poraz manj, saj niso odigrali tekmi proti Bursasporju in Promitheasu. V Parizu so zmaji klonili po zaslugi slabe tretje četrtine in predvsem izjemno slabega skoka, ki ga je nasprotnik dobil s 46:28. Slab skok je tudi sicer pomanjkljivost Olimpije na začetku sezone. Do neke mere je posledica poškodbe Mangoka Mathianga, ki ga je Golemac želel ravno zaradi kraljevanja pod obema obročema, a je imela Olimpija zdaj na voljo dovolj časa, da omenjeno težavo popravi. »K nam prihaja Nanterre, a ne vemo, v kakšni postavi. Vsi vemo, v kakšnih časih smo, vse se spreminja iz dneva v dan. Na tekmo se pripravljamo, kot da Parižani prihajajo v polni sestavi. Ne smemo se sprostiti, saj je pariška ekipa dovolj kakovostna, da nas na domačem parketu premaga, če v tekmo ne vstopimo dovolj osredotočeni. Popraviti moramo nekatere napake v naši igri, predvsem igro v skoku in fizični kontakt. Pri tem smo delali na treningih. Žal tekem ni bilo, zato komaj čakamo, da se dokažemo na igrišču,« je jasen Jurica Golemac.

V nasprotju s skokom je Olimpija od začetka sezone ves čas rasla v obrambi. Tokrat jih čaka težka naloga pri pokrivanju Isaie Cordinierja. Triindvajsetletnega francoskega branilca je Golemac kot glavno nevarnost izpostavil že pred prvim obračunom, a je vseeno dosegel 20 točk in zbral deset skokov ter odigral ključno vlogo v tretji četrtini, ko se je Nanterre odlepil. »Zagotovo gre za zelo neugodno ekipo, ki igra fizično košarko. Igra Nanterra je v veliki meri odvisna od protinapadov in hitre igre. Nadzorovati bomo morali potek tekme, saj jim to ne ustreza. Pripravili se bomo dobro, tako kot na vsako tekmo, upam pa, da bomo na parket stopili v popolni postavi in dosegli zmago, ki bi bila za nas zelo pomembna. Domače tekme je treba dobiti. Zavedamo se pomembnosti tekme, zato bomo dali vse od sebe, da parket zapustimo z dvignjeno glavo,« pravi Edo Murić, ki s soigralci na domačem parketu v letošnji sezoni še ni izgubil. V Stožicah so na kolena spravili Krko in Gran Canario, v Tivoliju pa Split.

Evropski pokal, skupina D, 6. krog, danes ob 18.30: Olimpija – Nanterre, ob 20. uri: Trento – Bursaspor, ob 21. uri: Gran Canaria – Promitheas, vrstni red: Trento 4-0, Gran Canaria 3-1, Promitheas 2-2, Olimpija 1-2, Nanterre 1-3, Bursaspor 0-3.