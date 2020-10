Po prvem porazu v 4. krogu lige ABA proti Partizanu v nedeljo so košarkarji Cedevite Olimpije dobili nenadejano »darilo«. Zaradi okužb s koronavirusom pri Promitheasu Ljubljančani med tednom niso igrali tekme 5. kroga evropskega pokala, kar je trenerju Jurici Golemcu omogočilo prepotreben čas za trening z ekipo. Pri zmajih se namreč ponavljajo težave s skokom, ki so povezane s slabim zapiranjem pod obročema, na čemer je bil v teh dneh zagotovo poseben poudarek. Ali je prišlo tudi do napredka, bo vidno v nedeljo, ko Olimpija v Stožicah gosti Budućnost. V nedeljo bo na delu tudi Primorska, ki bo gostovala pri Ciboni, medtem ko Krka v ponedeljek odhaja na težko gostovanje v Beograd k Crveni zvezdi.

»Da dobivamo koše iz drugih ali tretjih priložnosti nasprotnika v istem napadu, je nedopustno. To moramo hitro popraviti,« je bil po porazu v Beogradu jasen Jurica Golemac, ki se dobro zaveda, kako frustrirajoči so za igralce koši, ki jih dobijo po skoku nasprotnika kljub dobro odigrani obrambi. Budućnost bo za Ljubljančane dober test zrelosti in priložnost za prvi večji skalp v letošnji sezoni jadranskega tekmovanja. Podgoričani so med tednom klonili v evropskem pokalu proti Mornarju, sklonjenih glav pa so zapuščali Stožice v lanski sezoni, ko je s sireno zadel Codi Miller-McIntyre. Tista tekma je bila tudi zadnja pred prekinitvijo in odpovedjo tekmovanja zaradi pandemije koronavirusa.

Primorska ima po porazu proti Zadru v Zagrebu novo priložnost za prvo zmago v ligi ABA v sezoni. Cibona je tekmec v boju za obstanek Koprčanom, ki jim v tako kratkem naboru igralcev slej ko prej zmanjka moči za enakovreden boj z nasprotnikom. »Dokler imamo moč, lahko igramo. Potem drastično pademo. To je realnost za takšno rotacijo. Brez svežine enostavno napad ne steče in v obrambi posledično popusti zbranost,« iz kroga v krog ponavlja trener Primorske Andrej Žakelj.

Liga ABA, 5. krog, jutri, ob 18. uri: Mornar – Mega, ob 20. uri: Igokea – Partizan, nedelja, ob 17. uri: Cibona – Primorska, ob 19. uri: Olimpija – Budućnost, ob 21. uri: Zadar – Split, ponedeljek, ob 18. uri: C. zvezda – Krka, ob 21. uri: FMP – Borac.