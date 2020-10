Nadzorni svet Slovenskih železnic (SŽ) je danes končno odobril dokapitalizacijo ene izmed hčerinskih družb Slovenskih železnic, Tovorni promet, in s tem prižgal zeleno luč vstopu češkega logističnega holdinga EP Holding v lastniško strukturo družbe. Z dokapitalizacijo se bo družba Tovorni promet preoblikovala v novo družbo, v kateri bodo imeli Čehi 49-odstotni delež družbe, matična družba pa preostanek. Višina češkega finančnega vložka uradno ni znana, neuradno pa naj bi bila težka med 60 in 100 milijoni evrov.

Zdaj mora dokapitalizacijo potrditi še Slovenski državni holding. Posel bo zaključen, ko bodo izpolnjeni odložni pogoji, predvidoma v roku šestih mesecev od podpisa pogodbe, so zapisali v družbi Slovenske železnice.

S svežim kapitalom v nove prevzeme

EP Holding je sicer energetski gigant z 16,7 milijarde evrov sredstev in 8,6 milijarde evrov prihodkov od prodaje na leto. Lani so zabeležili 2,1 milijarde evrov dobička pred amortizacijo in obrestmi. Generalni direktor SŽ Dušan Mes je v preteklosti večkrat poudaril, da je cilj strateškega partnerstva ustvariti vodilno logistično družbo v jugovzhodni Evropi, ki bo poleg Slovenije konkurenčna tudi na trgih severne Italije, Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Bolgarije, Romunije, Srbije in na preostalem delu Balkana. Skupna družba naj bi imela dovolj kapitala, da bo v tujini prevzemala strateška podjetja, prek katerih bo nato poslovala na tujih trgih. Tako bo razširila svojo mrežo, s svežim kapitalom pa bodo lahko predvsem na domačem omrežju prenovili zastareli vozni park.