Eni vozniki tovornjakov gredo lahko domov, drugi ne

Medtem ko se hrvaški in avstrijski vozniki v panogi tovornega prometa brez dodatnih epidemioloških pogojev lahko vračajo domov na počitek in se potem vrnejo na delo v Slovenijo, vladni odlok to preprečuje mnogim voznikom iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije. Sindikalisti pravijo, da gre za diskriminacijo.