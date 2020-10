Domnevno naj bi bil član Islamskega džihada, a proti obtožnici, spisani na osnovi tajnih podatkov obveščevalnih služb, se Akhras ne more pritožiti, tožilci pa lahko brez sojenja njegov pripor podaljšujejo do šest mesecev. Prav zato se je Akhras, ki vse obtožbe zanika, odločil za gladovno stavko, enako kot pred njim že drugi administrativni zaporniki. Zaradi takšnega administrativnega pripora je trenutno v izraelskih ječah okoli 350 Palestincev. V času palestinske vstaje so na ta način palestinski odpor poskušali streti tudi z več kot 1000 aretiranimi Palestinci. Akhrasa so prej aretirali že petkrat in ga vsakič izpustili, čeprav naj bi po poročanju izraelskih medijev priznal, da se je udeleževal shodov Islamskega džihada. Devetinštiridesetletnemu Palestincu zaradi gladovne stavke počasi odpovedujejo organi, pešata mu vid in sluh, noge na postelji telavivske bolnišnice pa še komaj premika, pripoveduje njegova družina. V znak solidarnosti je v zloglasnem izraelskem zaporu Ofer začelo gladovno stavkati še 32 drugih palestinskih zapornikov, pridružil se jim je še poslanec kneseta Ofer Cassif. Izraelski tožilci so medtem že sporočili, da administrativnega pripora Akhrasu ne bodo podaljšali, ko se ta konec novembra izteče. Toda palestinskega pripornika to ni prepričalo, da bi prenehal z gladovno stavko in še mesec dni pretrpel za izraelskimi zapahi. Rad bi, da ga izpustijo takoj. Za izpolnitev te zahteve še naprej tvega svoje življenje.