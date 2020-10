Spomin na hrabro novinarko, ki je preiskovala korupcijske stranpoti vodilnih malteških politikov, se ne ohranja zgolj z novinarsko nagrado evropskega parlamenta, temveč odslej tudi z otroško knjigo. Slikanico in zgodbo o njenem delu in življenju je narisal in napisal znan malteški umetnik Gattaldo, ki je s pokojno novinarko prijateljeval trideset let. Novica o njeni smrti ga je doletela na letalu, s katerim se je vračal domov. Zamisel o knjigi je verjetno začela zoreti še istega večera, ko je Gattalda njegova sedemletna nečakinja ob pravljici za lahko noč začela spraševati, kaj se je zgodilo. Gattaldo ji je zelo preprosto povedal, kaj je ubita prijateljica pomenila zanj in kaj njeno delo za državo. Nekoliko pozneje se je lotil pisanja knjige o Daphne Caruana Galizia, s katero se je spoznal preko dopisovanja, ko je začel v tujini prebirati njene članke in kolumne o domovini. Slikanico za otroke je naslovil Neustrašna, v njej pa se izogiba nasilni smrti novinarke, na poveden način pa prikazuje pomen njenega dela in osebne vrline novinarke. Šele ob pisanju in risanju knjige je dojel, da Daphne ni bila le njegova osebna prijateljica, temveč je z njo delil številne vrednote, ki so pomembne za demokracijo. Knjiga ni zgolj poklon pokojni prijateljici, temveč je namenjena tudi izobraževanju mladih o pomenu novinarstva za demokracijo. Kot pravi Gattaldo, poskuša otrokom razložiti, da se je treba boriti za tisto, v kar verjameš. Upa, da bo knjiga mlade pomagala prepričati, da tudi sami poprimejo za pero in postanejo raziskovalni novinarji.