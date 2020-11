To je znak, da je narava v tem delu še precej nedotaknjena, pravi Shalova, a opozarja, da je zaradi nezakonitega poseka in odlaganja smeti vse bolj ogrožena. Shalova ima okoli 150 panjev in v svojem podjetju je zaposlila svojega moža. Muslimanski par se je posla lotil na moderen način. Svoj organski med Shalova proda še enkrat dražje, kot stane v trgovini. Poleg ovčereje in pridelave sira je čebelarjenje eden močnejših virov prihodka v tej regiji. Shqipe Shala je nove ideje za proizvodnjo medu dobila v tujini – na delavnici v Nemčiji se je naučila marsikaj novega in pridobila znanje, ki ga zdaj na tečajih v domovini posreduje naprej. Pogosto jo obiščejo tudi kosovski okoljski aktivisti. Shalova namreč poskuša čebelariti na način, ki najbolj ustreza naravnim potrebam čebel. Ohranjena narava je eden od pogojev takšnega čebelarjenja in Shalova se zaveda, da bo na koncu izgubila svoje čebele, če se bo nadaljeval nelegalen posek v šarplaninskem nacionalnem parku. Prav tako jo skrbi, da na Kosovu, tako kot v Albaniji, gradnjo hidroelektrarn še vedno štejejo za okolju prijazen projekt, ne glede na to, kako te poškodujejo in vplivajo na naravno okolje. Težava je tudi v tem, da približno 50.000 hektarjev nacionalnega parka varuje le osem čuvajev, direktor parka Bajram Kafexholli pa pravi, da bi jih moralo biti vsaj trikrat toliko.