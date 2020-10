A da bo pri 75 letih postal prostovoljec za testiranje cepiva proti koronavirusu, si Francis Beckett nikoli ni mislil. »Lepo bi se bilo sprehajati po ulicah, ne da bi zlovešče gledal proti mladih ljudem, ki ne nosijo maske. Star sem 75 let. Virus ubija ljudi moje starosti,« je pred dnevi odločitev, da postane poskusni zajček, pojasnil Beckett. Potem ko je virus ubil njegovega nekoliko mlajšega prijatelja Mikea Pentelowa, je Beckett začel iskati informacije, kako bi lahko postal prostovoljec za testiranje cepiva. Nekateri njegovi prijatelji so ga razglasili za zmešanega. V njegovem poštnem nabiralniku se je znašlo sporočilo britanske zdravstvene organizacije, ki je iskala 9000 prostovoljcev za preizkušanje cepiva Novavax. Četrtina teh je morala biti starejša od 65 let. V začetku oktobra je dobil vabilo na testiranje z dolgim pojasnilom, kakšni stranski učinki bi ga utegnili doleteti. A vse to ga ni odvrnilo od njegove namere. Pred tednom dni se je tako odpravil do bolnišnice, kjer je dobil prvo dozo cepiva. Bil je nervozen, saj se je bal, da ga bodo zdravniki zavrnili. Toda njegovo zdravstveno stanje je bilo dobro. Z zdravnikom, ki je hitel skozi vprašalnik za prostovoljce in ni namenjal pretirane pozornosti temu, kdo mu sedi nasproti, sta pri vprašanju, namenjeno ženskam, v smehu tudi ugotovila, da Beckett ni noseč. »Sem dobrega zdravja in ne jemljem nobenih zdravil. Doseči moramo, da bodo ljudje moje starosti spet lahko šli varno v trgovine, pube, restavracije in gledališča. Če bo cepivo potrjeno, bo podjetje Združenemu kraljestvu dostavilo 60 milijonov doz,« je po prvem prejetem odmerku (skupaj jih bo dobil šest) razlagal Beckett. Vesel je, da se je odločil za prostovoljno testiranje, kajti če bo cepivo uspešno, bo njemu in drugim, kot pravi, spet vrnilo svobodo.