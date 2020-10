»Janez Janša je vzhajajoč populistični voditelj, za katerega verjetno še niste slišali," je v sredo poročal portal Euronews. V prispevku z naslovom Ali bo Janez Janša popeljal Slovenijo po enaki populistični poti, kot je madžarska? med drugim izpostavljajo vladne načrte za združitev regulatorjev ter napade premierja na medije in aktiviste. »Novinarji in mediji so med njegovimi najljubšimi tarčami,« opisujejo Janševe tvite.

O slovenskem premierju in njegovem odnosu do medijev so pred dnevi poročali tudi na nemški javni radioteleviziji ZDF. V prispevku Slovenska vlada proti medijem so med drugim poročali o pritiskih na medije ter o tem, da je Janša na bojni nogi z Radiotelevizija Slovenija. Omenili so tudi tesne odnose med Janšo in Orbanom.

Tiskovne agencije, francoska AFP, avstrijska APA in hrvaška Hina, pa so povzele v sredo objavljeno izjavo urednikov večjih slovenskih medijev, v kateri so se ti zavezali, da ne bodo klonili pred pritiski in ne bodo spreminjali resnicoljubne in javnosti zavezane drže.

AFP med drugim v članku Slovenska vlada zlorablja virus za napad na novinarje piše, da je Janša zaveznik Orbana in da od prevzema mandata v marcu obtožuje do njega kritične novinarje, da »zasledujejo skrite interese, ki so povezani z nekdanjim komunističnim režimom«.

APA pa med drugim piše, da Janša vedno znova očita večjim medijem, da širijo lažne novice o novem koronavirusu. Dodaja, da je na to temo delil na spletu članek tednika Demokracija, katerega solastnik je vladna SDS.