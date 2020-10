Mao Cetung in druga dediščina

V Hongkongu so nedavno našli ukradeni zvitek s kitajsko kaligrafijo, a je bil v zelo slabem stanju – nekdo ga je prerezal na pol. Zvitek je vreden več kot 250 milijonov evrov, saj je njegov avtor Mao Cetung, so poročali svetovni mediji. BBC je še dodal, da so zapise nekdanjega kitajskega komunističnega voditelja in ustanovitelja Ljudske republike Kitajske ukradli v začetku septembra.