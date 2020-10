Nasin stratosferski observatorij za infrardečo astronomijo (SOFIA) je molekule vode zaznal v kraterju Clavius, ki se nahaja na Lunini južni polobli in velja za enega največjih kraterjev, ki so vidni z Zemlje. Že predhodna opazovanja Lunine površine so zaznala nekakšno obliko vodika, vendar pa znanstveniki niso mogli razlikovati med vodo in njenim bližnjim kemijskim sorodnikom hidroksilom (OH).

Vodo so odkrili v koncentracijah od 100 do 412 delov na milijon, ujetih v kubičnem metru zemlje, ki so razpršeni po Luninem površju. Količina je enaka kozarcu z vsebino treh decilitrov in pol. Odkritje je bilo objavljeno v zadnji številki znanstvene revije Nature Astronomy. Da so že pred odkritjem imeli namige, da se na sončni strani Lune nahaja voda, je potrdil tudi direktor oddelka za astrofiziko v direktoratu za znanstveno misijo na sedežu Nase v Washingtonu Paul Hertz. »Zdaj vemo, da je tam. To odkritje izziva naše razumevanje Luninega površja in postavlja zanimiva vprašanja o virih, ki so pomembni za raziskovanje globokega vesolja.« Ali bo najdena voda z lahkoto dostopna za uporabo kot vir, zaenkrat sicer še ni znano.

V Sahari vode stokrat več Količina odkrite vode je majhna – za primerjavo, saharska puščava vsebuje stokrat večjo količino vode od te, ki jo je SOFIA odkrila na Luni. Kljub majhnim količinam pa odkritje odpira nova vprašanja o samem nastanku vode in njenem preživetju na brezzračnem Luninem površju. Nasa želi o obstoju vode na Luni izvedeti vse, kar lahko, preden na njo leta 2024 pošlje prvo žensko in naslednjega moškega ter do konca desetletja na njej vzpostavi trajnostno človeško prisotnost. Odkritje je sicer posledica več let raziskav. Ko so se astronavti Apolla leta 1969 prvič vrnili z Lune, so domnevali, da je ta popolnoma suha. Misije v zadnjih dvajsetih letih so v trajno zasenčenih kraterjih okoli Luninih polov odkrile led. Medtem pa je več vesoljskih ladij in Nasin zemeljski infrardeči teleskop široko po Luninem površju iskalo dokaze o hidraciji v bolj sončnih predelih. Vendar te misije niso mogle dokončno razlikovati oblike, v kateri je bila voda prisotna – bodisi H2O bodisi OH.