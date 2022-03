Raketo SLS so v četrtek zvečer počasi preselili iz poslopja za sestavljanje vesoljskih plovil v Kennedyjevem vesoljskem središču na Floridi na več kilometrov oddaljen izstrelitveni kompleks 39B, je Nasa zapisala v sporočilu za medije.

Raketa z nameščenim vesoljskim plovilom orion, ki je za približno šest kilometrov dolgo pot do izstrelišča potrebovala 11 ur, bo sedaj na ploščadi preživela nekaj tednov. V tem času bodo izvedeni številni testi, ki se bodo nato zaključili s preizkusnim odštevanjem.

Prva misija Artemis I bo potekala brez posadke in bo plovilo orion popeljala še 64.000 kilometrov dlje od Lune, da bi dokazala njegove zmogljivosti. Sledila bo misija Artemis II, prvi polet oriona s človeško posadko, ko bo plovilo opravilo testni prelet Lune in se vrnilo na Zemljo.

Vrhunec misij Artemis pa bo predstavljala misija Artemis III, ki vključuje tudi pristanek na Luni. Ta je bil sicer prvotno predviden za leto 2024, zdaj pa je preložen vsaj na leto 2025. Na misiji bodo štirje astronavti v orionu poleteli v Lunarno orbito, od koder se bosta dva astronavta nato preselila na pristajalni modul SpaceX, ki naj bi nato pristal na Luni.

Misija Artemis je simbol ameriških vesoljskih ambicij, ima pa tudi visoko ceno: 4,1 milijarde dolarjev za vsako od izstrelitev, je ta mesec v ameriškem kongresu povedal generalni inšpektor agencije Nasa Paul Martin.

Nasa želi v naslednjih dveh desetletjih vzpostaviti stalno prisotnost na Luni in jo uporabiti kot poligon za preizkušanje tehnologij, potrebnih za misijo na Mars. ZDA so svoje astronavte nazadnje poslale na Luno med letoma 1969 in 1972.