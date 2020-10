V okviru več ur trajajočega podviga se bo sonda Osiris Rex na nekaj metrov približala asteroidu Bennu in poskusila odvzeti vzorec s pomočjo robotske roke. Ta se bo za okrog pet sekund dotaknila asteroida in pri tem iztisnila plin, ki naj bi privzdignil in zavrtinčil zgornje plasti površja.

Če bo šlo vse po sreči, bo robotska roka pri tem ujela vzorec, nato pa oddrsela stran. Cilj je pridobiti vsaj 60 gramov prahu in peska, a znanstveniki in inženirji, ki sodelujejo pri operaciji, se nadejajo celo do kilograma ali več, poroča britanski BBC.

Do stika med asteroidom in sondo naj bi prišlo malo po polnoči po srednjeevropskem času, ko bosta od Zemlje oddaljena približno 330 milijonov kilometrov. Celoten postopek bo avtomatiziran, saj niti ni druge možnosti. Radijski signali namreč zaradi razdalje za pot do sonde potrebujejo okrog 18 minut.

Osiris Rex se je na pot v vesolje podala septembra 2016 in dve leti pozneje dospela v bližino Bennuja. Odtlej približno šest metrov dolga in 2100 kilogramov težka sonda obkroža asteroid in ga preiskuje z svojimi instrumenti in kamerami. Vrnitev skupaj z vzorcem asteroida je predvidena septembra 2023.

Črn asteroid, ki je dobil ime po starodavnem egipčanskem božanstvu, v premeru meri nekaj več kot 500 metrov in bi lahko čez več kot 150 let prišel precej blizu Zemlji, pri čemer pa je nevarnost trka majhna, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Znanstveniki upajo, da bodo s pomočjo približno milijardo dolarjev drage misije izvedeli več o izvoru našega osončja.

Nasa tesno sodeluje tudi z japonsko vesoljsko agencijo, saj je njena sonda Hayabusa-2 lani uspešno pridobila vzorec drugega asteroida, poimenovanega Ryugu. Misija se z okrog 100 miligramov težkim vzorcem domov vrača decembra. Njena predhodnica Hayabusa pa je leta 2010 na Zemljo prinesla sploh prvi tovrstni vzorec dotlej.