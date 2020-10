Osiris Rex je pobral okoli 400 gramov delcev, kar je precej več kot 60, kolikor so si zadali za cilj, je povedal vodja misije Dante Lauretta. Vendar pa je pobiralna glava, v kateri so delci shranjeni, zaradi večjih kamenčkov ostala odprta, tako da material uhaja, domnevajo znanstveniki. Zaenkrat so izven glave opazili od pet do deset gramov materiala.

»Zdaj me zelo skrbi, da ti delci uhajajo, ker smo bili skoraj žrtve svojega lastnega uspeha,« je poudaril Lauretta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Znanstveniki zdaj delajo vse za to, da bi bila škoda čim manjša. Danes so nameravali izmeriti maso materiala, a tega ne bodo storili, saj bi lahko izgubili dodatne delce. Aktivnosti sonde morajo zmanjšati, kolikor se da, in se pripraviti na to, da bodo čim prej material napolnili v kapsulo, ki ga bo prinesla nazaj na Zemljo.

Strokovnjaki so precej prepričani, da sonda ne bo izgubila vzorca. »Čeprav moramo pohiteti s shranjevanjem vzorca, to sploh ni velik problem. Tako smo vznemirjeni, ker vidimo, da imamo velik vzorec, ki bo navdihoval znanost še desetletja po tem zgodovinskem trenutku,« je povedal direktor Nasinega direktorata za znanost Thomas Zurbuchen.

Sonda, ki je v vesolje poletela pred štirimi leti, se bo skupaj z vzorcem na Zemljo vrnila šele septembra 2023. Znanstveniki upajo, da bodo s pomočjo približno milijardo dolarjev drage misije izvedeli več o izvoru našega Osončja.

Črn asteroid, ki je dobil ime po starodavnem egipčanskem božanstvu, v premeru meri nekaj več kot 500 metrov in bi lahko čez več kot 150 let prišel precej blizu Zemlji, pri čemer pa je nevarnost trka majhna.