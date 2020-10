Vreme: Na vzhodu delno jasno, drugod oblačno z občasnim rahlim dežjem

Danes bo na vzhodu še delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.