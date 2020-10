Poljsko ustavno sodišče je v četrtek presodilo, da je sedanja zakonodaja, ki dovoljuje splav v primeru deformacij zarodka, neskladna z ustavo. Splav bo tako mogoč le še v primeru posilstva ali incesta in ogroženosti življenja matere.

Protestniki so nosili napise Želim si, da bi lahko splavil vlado, na cerkvene zidove pa so pisali grafite, kot so Ženski pekel. V Krakovu so protestniki pred cerkvijo izobesili črno spodnje perilo, v Lodžu pa so pozivali k ločitvi cerkve od države.

Na Poljskem je pravica do splava že zdaj izredno omejena, letno v državi izvedejo okoli 2000 legalnih splavov, od tega večino prav zaradi deformacij zarodka. A po ocenah skupin za pravice žensk je dejansko splavov 200.000 na leto, ilegalnih ali pa gredo ženske v tujino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nasprotniki odločitve ustavnega sodišča so napovedali referendum, za ponedeljek pa blokado cest po državi.