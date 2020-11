Sobotnih protestov se je po navedbah notranjega ministrstva po vsej državi udeležilo okoli 133.000 ljudi. Samo v prestolnici Pariz se jih je zbralo 46.000, čeprav v državi še vedno veljajo strogi ukrepi za zajezitev epidemije.

Po navedbah organizatorjev naj bi se protestov, ki so med drugim potekali tudi v Bordeauxu, Lyonu, Strasbourgu in Marseilleu, sicer udeležilo 500.000 ljudi, v Parizu pa 200.000.

V Parizu je v soboto pozno popoldne med enim od zborovanj prišlo do posamičnih izgredov. Po navedbah pariške policije je bilo ob tem poškodovanih 23 pripadnikov varnostnih sil, po vsej državi pa 62, še navaja AFP.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je na Twitterju obsodil nasilje. Število poškodovanih protestnikov za zdaj ni znano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med protesti v Parizu je bil poškodovan tudi sirski fotoreporter Ameer Alhalbi, ki je spremljal proteste proti policijskemu nasilju. Na fotografijah, ki jih je objavila AFP, je videti Alhalbijev obraz, prekrit z modricami, glavo pa ovito s prevezami.

Generalni sekretar organizacije Novinarji brez meja, Christophe Deloire, je na Twitterju zapisal, da je bil 24-letni novinar iz Sirije, ki je delal za revijo Polka in tiskovno agencijo AFP, poškodovan po obrazu s policijsko palico, in ob tem policijsko nasilje označil za nesprejemljivo.

Množični protesti so potekali proti predlogu zakona, ki bi prepovedal snemanje policistov med ukrepanjem. Do njih je prišlo le nekaj dni po tistem, ko je državo šokiral posnetek, kako policisti v Parizu pretepajo temnopoltega glasbenega producenta.

Protestniki so pozivali oblasti, naj umaknejo predlog zakona, saj da je v nasprotju s temeljnimi svoboščinami francoske republike.

V Londonu protesti proti ukrepom za omejitev širjenja novega koronavirusa

Na protestih proti ukrepom za omejitev širjenja novega koronavirusa je policija v Londonu v soboto aretirala več kot 150 ljudi. Kot je po protestih sporočila policija, so aretacije izvedli iz različnih razlogov, med drugim zaradi neupoštevanja veljavnih koronskih pravil, pa tudi napadov na policiste, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Udeleženci protestov so v soboto v središču Londona protestirali proti strogim ukrepom, večinoma brez upoštevanja fizične razdalje in brez zaščitnih mask. Na transparentih so med drugim nosili napise "Prenehajte nas nadzorovati" in "Nič več zaprtij". Britanski mediji so poročali o spopadih med policijo in protestniki, ki so v policiste metali različne predmete.

V Angliji trenutno velja ustavitev javnega življenja, v okviru katere so izhodi od doma dovoljeni samo iz nujnih razlogov, kot so odhod na delo, po nakupih ali pomoč sorodnikom. Štiritedensko zaprtje se bo v Angliji končalo v sredo, vendar pa bodo začele veljati regionalne omejitve glede na število primerov okužbe na posameznih območjih. Med božičnimi prazniki pa bodo v Veliki Britaniji veljali blažji koronski ukrepi glede druženja in potovanj.