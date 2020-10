Še nikoli doslej se ni zgodilo, da bi bila pred zadnjim dnem kolesarja v boju za zmago na tritedenski dirki povsem poravnana. Toda sobotni razplet na poti do Sestriera je pomenil, da sta bila 25-letni Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) in leto dni mlajši Hindley (Sunweb) po 85 urah in nekaj več kot 20 minutah v isti sekundi.

Toda že v prvem delu etape je postalo jasno, da je več moči za zadnjih 15,7 kilometra prihranil Britanec. Že do prvega vmesnega časa je Geoghegan Hart pridobil 22 sekund, prednost pa je do konca še povišal na 39 sekund ter se veselil končne zmage na Giru. Etapo je 25-letnik končal na 13. mestu, Hindley pa je ciljno črto prečkal kot 38. Tretje mesto je v skupnem seštevku ubranil Nizozemec Wilco Kelderman (Sunweb).

Ločen boj se je odvijal tudi za etapno zmago. Še tretji kronometer na Giru pa je dobil domačin Ganna (Ineos Grenadiers), ki je ob premiernem nastopu na tritedenski dirki dobil kar štiri etape. Tokrat je bil daleč najhitrejši že pri prvem vmesnem času, na koncu pa je s povprečno hitrostjo 54,6 km/h za 32 sekund ugnal drugega Belgijca Victorja Campenaertsa (NTT Pro Cycling), z istim časom pa je bil tretji Avstralec Rohan Dennis (Ineos Grenadiers).

Od slovenskih kolesarjev se je v zadnji etapi najbolj izkazal Jan Tratnik. Idrijčan, ki je dobil 16. etapo v Sloveniji bližnji Furlaniji Julijski krajini, je bil danes deseti, za zmagovalcem Ganno pa je zaostal 47 sekund. Domen Novak (Bahrain-McLaren), ki je na tem Giru odlično opravljal vlogo pomočnika, je danes končal kot 67. (+ 2:11).

V skupnem seštevku je Novak zaključil na 59. mestu (+ 2:54:22), tri mesta za njim pa je 21 etap dolgo preizkušnjo končal Tratnik (+ 3:05:27).

Že nekaj etap je jasno, da je vijoličasta majica za najboljšega sprinterja pripadla Francozu Arnaudu Demaru (Groupama-FDJ), pikčasta za najboljšega hribolazca pa Portugalcu Rubenu Guerreiru (EF Pro Cycling). Belo za najboljšega mladega tekmovalca je osvojil lastnik rožnate majice. V ekipni razvrstitvi so bili najboljši pri moštvu Ineos Grenadiers.