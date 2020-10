Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson namerava najprej poslati pismo hrvaškemu notranjemu ministru Davorju Božinoviću z vprašanji glede nedavnih poročil in incidentov ter s pozivom hrvaškim oblastem, naj nadaljujejo izvajanje neodvisnega nadzornega mehanizma na meji, ki ga je država vzpostavila s finančnimi sredstvi komisije, je povedal govorec komisije Adalbert Jahnz.

Nato je pričakovati temeljit pogovor s hrvaškimi oblastmi, kar je komisarka napovedala v četrtek v nizu tvitov, je spomnil govorec. Johanssonova je v tvitih zapisala, da je prejela poročilo nevladne organizacije Danish Refugee Council (DRC) o nasilnem vračanju ter o nečloveškem in poniževalnem ravnanju z ljudmi na hrvaški meji z BiH. »Ta poročila jemljem zelo resno,« je poudarila.

»Načrtujem temeljito razpravo s hrvaškimi oblastmi o teh in drugih poročilih o kršenju temeljnih pravic. Pogovorila pa se bom tudi o nadaljnjem razvoju nadzornega mehanizma, ki so ga vzpostavile hrvaške oblasti ob finančni podpori komisije,« je napovedala. Hrvaške oblasti so se zavezale k preiskavi poročil o zlorabah na njihovi zunanji meji, k pozornemu spremljanju razmer in k obveščanju komisije o doseženem napredku, je še spomnila.